Главный дирижер Мигран Агаджанян уволился из Пермского театра оперы и балета

Мигран Агаджанян, главный дирижер Пермского театра оперы и балета, официально покинет свой пост 14 июня. Он оставался на должности до завершения гастролей в Мариинском театре и премьеры оперы «Бал-маскарад». Об этом сообщил Мигран Агаджанян в своей социальной сети ВКонтакте.

В социальных сетях Мигран Агаджанян поблагодарил коллектив Пермского театра оперы и балета и приглашенных солистов за совместную работу. Он также выразил надежду, что театр сможет выпустить диск Травиаты с Надеждой Павловой.