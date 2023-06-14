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Главный дирижер Мигран Агаджанян уволился из Пермского театра оперы и балета

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Мигран Агаджанян, главный дирижер Пермского театра оперы и балета, официально покинет свой пост 14 июня. Он оставался на должности до завершения гастролей в Мариинском театре и премьеры оперы «Бал-маскарад». Об этом сообщил Мигран Агаджанян в своей социальной сети ВКонтакте.

В социальных сетях Мигран Агаджанян поблагодарил коллектив Пермского театра оперы и балета и приглашенных солистов за совместную работу. Он также выразил надежду, что театр сможет выпустить диск Травиаты с Надеждой Павловой.

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