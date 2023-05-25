Пермский театр оперы и балета выступит на сцене Мариинского театра

Пермский театр оперы и балета с 30 мая по 3 июня выступит на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Во время гастролей театр представит широкую программу с участием всех четырех коллективов — балетной и оперной трупп, оркестра и хора.

Как рассказали в Минкульте Пермского края, 30 мая на сцене камерного Зала Прокофьева выступит хор Parma Voices. Исполнение «Литургии святого Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова концертный хор Пермской оперы под управлением Екатерины Антоненко посвятит 150-летию со дня рождения композитора.

На исторической сцене Мариинского театра 1 июня будет показана «Норма» Винченцо Беллини. Концертное исполнение «Травиаты» Джузеппе Верди прозвучит 2 июня. В главной партии на сцену выйдет солистка Пермской оперы Надежда Павлова. В завершение гастролей 3 июня на Новой сцене Мариинского театра будет показан балет «Ромео и Джульетта» в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана.

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