В «Триумфе» пройдет единственный показ спектакля актрисы Любови Толкалиной «Ворожба»

В частной филармонии «Триумф» 1 июня пройдет единственный показ спектакля актрисы Любови Толкалиной «Ворожба». В спектакле сыграют актрисы Любовь Толкалина и Серафима Красникова, а музыкант Ольга Глазова будет аккомпанировать на гуслях.

Одной из особенностей спектакля «Ворожба» является то, что он играется только для женщин, по авторской концепции актрисы и режиссера Любови Толкалиной, на нем не могут присутствовать зрители мужчины.

Как отмечает арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов, это первое сотрудничество с авторским театром Любови Толкалиной «Собор». Сейчас ведутся переговоры о показе других спектаклей театра в следующем сезоне «Триумфа».

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