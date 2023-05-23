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Губернатор Пермского края поручил начать передачу ТЮЗа в краевую собственность

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать процесс перехода Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) из муниципальной собственности в краевую. С просьбой о переходе на краевое финансирование ранее обратился руководитель и коллектив театра, объясняя это необходимостью увеличить расходы на труппу и технический персонал после введения в эксплуатацию новой сцены.

«Мы считаем обоснованными сомнения в том, что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и полноценную работоспособность театра как культурной институции», — говорится в письме.

Отметим, сейчас вместе со строительством новой сцены ТЮЗа идет уникальная реконструкция всего квартала и действующего корпуса театра на Пермской ул., 45.

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