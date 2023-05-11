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Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян покидает свой пост

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Фото: Андрей Чунтомов

Главный дирижер пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян вслед за директором Довлетом Анзароковым покидает свой пост. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад», — пишет Мигран Агаджанян.

Напомним, накануне стало известно об уходе директора пермского театра оперы и балета Довлета Анзарокова. На странице в своих социальных сетях он рассказал, что оставил должность из-за конфликта с Министром культуры Пермского края Аллой Платоновой и отказа уволить главного дирижера театра и главного балетмейстера.

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