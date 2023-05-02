Театр-Театр в мае запустит аудиоспектакль в пермских «Ласточках»

Театр-Театр представит документальный аудиоспектакль Дмитрия Мулькова «ПопуТТчики», который смогут послушать пассажиры «Ласточки» во время поездки по Пермскому центральному кольцу. Как сообщает издание «Новый компаньон», премьера аудиоспектакля назначена на середину мая.

В основе аудиоспектакля — 80 историй реальных людей, пассажиров пермских электричек. С мая по сентябрь 2023 года аудиоспектакль можно будет послушать бесплатно каждому пассажиру пермской «Ласточки». Формат прослушивания — индивидуальный: для участия потребуется телефон, интернет и наушники.

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