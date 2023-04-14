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Столица Пермского края впервые примет финальный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

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vk.com/theatres.fest

С 18 по 20 апреля впервые в Перми пройдет финальный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В город приедут финалисты из 14 регионов Приволжского округа. Спектакли-победители представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Об этом сообщает медиа-центр Пермского дома народного творчества.

Площадки фестиваля развернутся в Пермском академическом Театре-Театре, в Пермском театре кукол, в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Пермском краевом колледже искусств и культуры.

Информационный обзор редакции. 12+

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