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Пермский театр «У Моста» переедет в бывшее здание клуба ВКИУ в апреле 2023 года

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vk.com/teatrumosta

Власти Перми согласовали с собственниками здания бывшего клуба ВКИУ на ул. Окулова, 5 условия аренды для театра «У Моста». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», до конца марта будут определены все детали договора и стоимость аренды. Предполагается, что платить ее будет непосредственно само муниципальное учреждение. Уже в апреле на новой сцене начнутся репетиции и подготовка зала, а первые спектакли зрители увидят в сентябре.

При этом, театр «У Моста» сохранит действующее здание по ул. Куйбышева, 11. Здание, в котором сейчас находится театр, будет закрыто на время, чтобы выполнить противопожарные предписания. После этого артисты смогут играть спектакли на двух сценах.

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