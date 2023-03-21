Пермский театр «У Моста» переедет в бывшее здание клуба ВКИУ в апреле 2023 года

Власти Перми согласовали с собственниками здания бывшего клуба ВКИУ на ул. Окулова, 5 условия аренды для театра «У Моста». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», до конца марта будут определены все детали договора и стоимость аренды. Предполагается, что платить ее будет непосредственно само муниципальное учреждение. Уже в апреле на новой сцене начнутся репетиции и подготовка зала, а первые спектакли зрители увидят в сентябре.

При этом, театр «У Моста» сохранит действующее здание по ул. Куйбышева, 11. Здание, в котором сейчас находится театр, будет закрыто на время, чтобы выполнить противопожарные предписания. После этого артисты смогут играть спектакли на двух сценах.