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Стали известны даты проведения Дягилевского фестиваля в этом году

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Фото: Никита Чунтомов

Стали известны даты проведения международного Дягилевского фестиваля в Перми. В этом году он начнется 22 июня и завершится 2 июля. Откроет фестиваль симфонический концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, музыканты исполнят три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровую фантазию по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет о трагической любви двух влюбленных, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала.

В течение одиннадцати дней запланированы симфонические и камерные концерты, оперные постановки, перформансы, классическая и альтернативная музыка, образовательная программа для студентов. Подробная программа фестиваля будет объявлена в марте.

Информационный обзор редакции. 12+

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