Стали известны даты проведения фестиваля «Тайны горы Крестовой»

В этом году фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроется 1 июля. Открытие по традиции пройдет на закате на Крестовой горе хребта Рудянский Спой. Об этом сообщил Минкульт Пермского края.

Сейчас идет активная подготовка, а все подробности программы фестиваля организаторы обещают рассказать весной на специальной пресс-конференции.

Напомним, с 2012 года на горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 90 тыс. человек.

0+. Официальное сообщение пресс-службы Министерства культуры Пермского края