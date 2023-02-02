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Бывший режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель может поставить балет на Каме

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Театр-Театр

Бывший главный режиссер пермского Театра-Театра и один из создателей летнего фестиваля «Белые ночи» Владимир Гурфинкель выступил с предложением реализовать новый проект к 300-летию Перми — балет «Лебединое озеро» на реке Кама. Как сообщил режиссер телеканалу РБК-Пермь, увидеть представление можно будет с набережной. Представление предлагается начать в полночь 12 июня.

«Посадить огромный оркестр на плот. Сделать так, чтобы зритель сидел на берегу Камы, а артисты балета подъезжали на гребных лодочках», — рассказал Владимир Гурфинкель. Дополнить шоу предлагается фантастическим фейерверком. 

Как дополнил Владимир Гурфинкель, он предлагал идею «прошлым властям», но не получил отклика.

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