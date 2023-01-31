Театр «У Моста» переезжает в здание бывшего ДК ВКИУ

Театр «У Моста» планирует переехать в здание бывшего ДК ВКИУ на ул. Окулова, 5. Как рассказал художественный руководитель театра Сергей Федотов РБК Пермь , первый спектакль на новой сцене может состояться уже весной этого года.

В здании бывшего ДК ВКИУ уже сделан ремонт, сейчас собственник должен доделать ремонт зала и сцены. На данный момент идет обсуждение стоимости аренды.

При этом, театр «У Моста» сохранит действующее здание по ул. Куйбышева, 11. Здание, в котором сейчас находится театр, будет закрыто на время, чтобы выполнить противопожарные предписания. После этого артисты смогут играть спектакли на двух сценах.