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Театр «У Моста» переезжает в здание бывшего ДК ВКИУ

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vk.com/teatrumosta

Театр «У Моста» планирует переехать в здание бывшего ДК ВКИУ на ул. Окулова, 5. Как рассказал художественный руководитель театра Сергей Федотов РБК Пермь, первый спектакль на новой сцене может состояться уже весной этого года.

В здании бывшего ДК ВКИУ уже сделан ремонт, сейчас собственник должен доделать ремонт зала и сцены. На данный момент идет обсуждение стоимости аренды. 

При этом, театр «У Моста» сохранит действующее здание по ул. Куйбышева, 11. Здание, в котором сейчас находится театр, будет закрыто на время, чтобы выполнить противопожарные предписания. После этого артисты смогут играть спектакли на двух сценах.

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