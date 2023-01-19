Два пермских театра попали в список журнала Forbes Russia

Губахинский театр-студия «Доминанта» и пермский негосударственный театр «немхат» попали в список журнала Forbes Russia. По мнению обозревателя, к просмотру обязательны спектакль-вербатим «КУБ» (12+) и «Коми-пермяцкий проект» (12+).

Forbes Russia о театре-студии «Доминанта»:

— Спектакль, номинированный как драма малой формы, на самом деле — большая исследовательская работа. Театр из бывшего шахтерского города в Пермском крае сделал документальную постановку-вербатим о жизни в КУБе, Кизеловском угольном бассейне. Зарождение производства, шахтерская романтика, стахановское движение, труд заключенных, кризис 1990-х годов, заброшенные шахты и попытки людей встроиться в новое время — эта история рассказана бережно и с любовью, а потому захватывает сразу же.

Forbes Russia о негосударственном театре «немхат»:

— Пермскую театральную компанию в Москве хорошо знают. Свои постановки в жанре site-specific, то есть привязанные к определенному пространству, «немхатовцы» привозят на гастроли третий год подряд. Зрители уже были на ужине, на сеансе в бассейне, теперь их зовут в оранжерею, где прозвучит опера на вымирающем коми-пермяцком языке. Это попытка сохранить звуки, запечатлеть детали, но при этом и дать им новую жизнь. Когда зрители в наушниках бродят между редких растений, рождается неповторимая энергия.

Отметим, что в списке Forbes Russia только два региона представлены двумя спектаклями — Санкт-Петербург и Пермский край.