Реконструкция большого зала и фойе Театра-Театра в Перми перенесена на два года

Реконструкция большого зала и фойе Театра-Театра в Перми перенесена на 2024 год. Об этом сообщает издание «Новый компаньон».

«Винить в этом некого: наши подрядчики до сих пор не вышли из экспертизы, в которую вошли в конце ноября. За этот период постоянно менялись цены и правила игры; была договоренность с бюджетом на определенную сумму, а получилось больше», — комментирует худрук театра Борис Мильграм.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова объяснила сдвиг сроков проведения реконструкции тем, что город не может лишиться одной из важнейших событийных площадок на весь юбилейный год. По словам министра, сейчас власти ищут варианты минимизации бюджета реконструкции.

Напомним, первоначально планировалось провести реконструкцию зала и фойе театра с мая по декабрь 2022 года.