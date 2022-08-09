Театр-Театр выпустил спектакль-променад по мотивам романа Пастернака «Доктор Живаго»

В репертуаре Театра-Театра появился первый спектакль-променад: премьера аудиоспектакля-прогулки «Юра и Лара были здесь» (12+) по мотивам романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» состоится 12 августа. Спектакль станет первым проектом на платформе promenatt.ru, со временем там появится целая галерея сюжетов и маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Спектакль-променад «Юра и Лара были здесь» создан по оригинальному сценарию и озвучен артистами Театра-Театра. Сюжет начинается на площади перед Театром-Театром, на которой вдруг оказывается Юрий Живаго, герой романа Бориса Пастернака и мюзикла ТТ, и проходит через знаменитый дом с фигурами, Юрятинскую городскую читальню и Мариинскую гимназию.

Аудиоспектакль предназначен для индивидуального прослушивания и не требует специального оборудования или скачивания приложения. Чтобы стать участником спектакля-променада, достаточно зайти со своего смартфона на сайт проекта promenatt.ru, зарегистрироваться, приобрести билет и, прибыв в любое удобное время к стартовой точке маршрута – площади перед ТТ, нажать кнопку воспроизведения.