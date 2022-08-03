В Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

На эспланаде в Перми 13 и 14 августа пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). На одной площадке соберутся 12 уличных театров. Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, особое внимание в этом году уделяется интерактиву со зрителем — гостей ждет еще больше ходулистов, красочных персонажей и спектаклей-променадов.

Московский коллектив Bastrigin Brothers приготовил программу «Между небом и землей». Гимнасты покажут трюки без страховки, прямо над эспланадой на высоте 7 метров, находясь в специальной сфере. Артист цирка Du Soleil и создатель авторского Театра клоунады и пантомимы Андрей Кислицин привезет в Пермь новое шоу «Петрушка-Андрюшка». Уличный театр «Высокие братья» приготовили шоу «Не пришла», для которого артисты везут в Пермь автомобиль в стиле 1960-х.

Специальные шоу представят столичный театр «Эскизы в пространстве», специализирующийся на создании перформансов и уличных представлений и постоянные участники международных фестивалей, а также пермский театр огня «Игры пламени». Среди участников этого года также «АспектР» (Санкт-Петербург), театр «Чудо» (Астрахань), театр кукол «Карабаска», театр «Туки-Луки» с интерактивным уличным спектаклем «Люди и птицы». В течение дня в пространстве эспланады зрители смогут увидеть качающихся на шестах артистов шоу-группы «АУРА», живых статуй театра эстрады CUSTODES, театральных ходулистов театра «Туки-Луки» и неваляшек от Bastrigin Brothers.