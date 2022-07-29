На здании Театра-Театра появится масштабное граффити

Известный пермский уличный художник Вячеслав Moff рисует масштабное граффити на центральном фасаде Театра-Театра. Граффити наносится на строительную сетку, закрывающую здание на период ремонтных работ. Часть рисунка общей площадью 300 кв.м., изображающего молодых людей в наушниках на фоне ускользающего городского пейзажа, уже готова. Полностью работа будет завершена в начале августа. На создание арт-объекта художника вдохновил спектакль-променад ТТ «Юра и Лара были здесь» (12+), премьера которого состоится в ближайшие дни.

Масштабное граффити Вячеслава Moff`а можно будет увидеть на фасаде ТТ ориентировочно до конца октября 2022 года.