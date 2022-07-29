Пермский театр оперы и балета посетит Петербург с гастролями

Гастроли откроют два балета на музыку Адольфа Адана: «Корсар» (12+) Мариуса Петипав редакции Василия Медведева и «Жизель» (12+) Жюля Перро, Жана Коралли, Мариуса Петипа в редакции Татьяны Легат. Программу гастролей продолжит «Лебединое озеро» (6+) в авторской редакции Алексея Мирошниченко, переосмысляющей сюжет хрестоматийного балета Петра Ильича Чайковского.

Кульминацией гастролей станет вечер, в рамках которого будут показаны первые спектакли, созданные Антоном Пимоновым в статусе руководителя Пермского балета, а также одноактный балет Дагласа Ли «Когда падал снег» (12+). «Озорные песни» (12+) на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт №5» (12+) на музыку Сергея Прокофьева стали важными событиями российской балетной сцены сезона 2020/2021. В конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2022 «Озорные песни» были отмечены тремя номинациями, а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.

Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Современный артист балета должен быть полиглотом — уметь говорить на разных языках танца, знать разные хореографические стили, поэтому мы стремимся развивать в репертуаре нашей труппы несколько направлений. Гастроли Пермского балета в Михайловском театре представляют часть из них — это классика XIX века («Корсар» и «Жизель»), спектакли Алексея Мирошниченко, моего предшественника на посту руководителя Пермского балета («Лебединое озеро»), и новые постановки («Озорные песни» и «Концерт №5»).

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Пермский балет всегда был авторским театром хореографа — и в эпоху Николая Боярчикова, и в годы, когда ею руководил Алексей Мирошниченко, и сегодня. «Озорные песни» и «Концерт №5» показывают Антона Пимонова одним из самых талантливых отечественных хореографов наших дней. Его становление как танцовщика и хореографа проходило в Мариинском театре, и вот теперь на новом витке своей карьеры Пимонов возвращается в Петербург — уже в статусе руководителя Пермского балета, так что в этих гастролях многое символично. Немаловажно и то, что мы рады представить Петербургу новое поколение дирижеров Пермского театра оперы и балета — наследников традиций петербургской исполнительской школы Владимира Ткаченко и Ивана Худякова-Веденяпина.