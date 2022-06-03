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Коллектив театра «У Моста» попросил губернатора здание трамвайного депо

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Коллектив театра «У Моста» обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой передать театру здание бывшего трамвайного депо на Разгуляе. Открытое письмо, которое было опубликовано на странице  «У Моста» в соцсетях,  подписали 46 сотрудников театра.

«Просим Вас помочь театру «У Моста» обрести полноценный ТЕАТР. С гримёрками, цехами и театральными мастерскими, чего нет в нынешнем здании. Тем более оно требует устранения пожарных предписаний», — сообщается в письме.

Сотрудники отмечают, что тема переезда звучит уже более 20 лет:

«Неоднократно нам обещали здание на заводе Шпагина. И уже готовился проект. Но это отменили. Мы просили передать здание бывшего ДК ВКИУ или здание бывшего клуба УВД. Также безуспешно».

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