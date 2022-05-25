Театр-Театр запускает благотворительную акцию «Подари театр детям»

В преддверии Международного дня защиты детей Театр-Театр проводит традиционную благотворительную акцию «Подари театр детям». С 24 мая до 1 июня каждый желающий может присоединиться к доброй инициативе и приобрести билеты на спектакль «Летучий корабль» (6+) для подопечных пермских фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Солнечный круг» и «Я помогаю детям».

Все билеты, приобретенные в рамках акции, будут переданы в благотворительные фонды, и 1 июня, в День защиты детей, наполненный приключениями и музыкой спектакль «Летучий корабль» увидят ребята из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты.

Первый раз Театр-Театр организовал акцию «Подари театр детям» в прошлом году; партнером выступил фонд «Я помогаю детям». Тогда пермяки подарили подопечным фонда 64 билета. Театр-Театр со своей стороны удвоил это количество: в итоге подарок к Дню защиты детей – билет на спектакль «Сказ о серебряных крыльях» в исполнении артистов «ТеатраДом» из Санкт-Петербурга – получили более ста ребят из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей Перми и края. Некоторые дети до этого никогда не были в театре.