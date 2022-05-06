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На следующей неделе в Перми вновь запускается спектакль-дрейф Location

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Фото: Никита Чунтомов

Спектакль-дрейф Location возвращается в город. Начиная с 12 мая и в течение всего лета, пока позволяет погода, пермяки будут дрейфовать по волнам историй горожан, чтобы пережить личный опыт взаимодействия с городом, в котором живем.

«Мы решили оставить Пермь такой, какой она была в 2020–2021 году. Мы слишком любим наших героев, чтобы заменять их на других — и все больше верим в ценность их историй, потому что все они рассказывают о самом важном», — говорит композитор и соавтор Location Андрей Платонов.

Location — это путешествие по городу без определенного пункта назначения. Старт спектакля — на площади перед Пермским театром оперы и балета. В самом начале участники получают наушники, где звучат истории героев спектакля.

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