На следующей неделе в Перми вновь запускается спектакль-дрейф Location

Спектакль-дрейф Location возвращается в город. Начиная с 12 мая и в течение всего лета, пока позволяет погода, пермяки будут дрейфовать по волнам историй горожан, чтобы пережить личный опыт взаимодействия с городом, в котором живем.

«Мы решили оставить Пермь такой, какой она была в 2020–2021 году. Мы слишком любим наших героев, чтобы заменять их на других — и все больше верим в ценность их историй, потому что все они рассказывают о самом важном», — говорит композитор и соавтор Location Андрей Платонов.

Location — это путешествие по городу без определенного пункта назначения. Старт спектакля — на площади перед Пермским театром оперы и балета. В самом начале участники получают наушники, где звучат истории героев спектакля.