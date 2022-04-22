В Перми вновь прозвучит «Музыка жизни»

Алёна Семерикова-Волкова, автор проекта и режиссер:

— Благотворительность – это возможность для каждого из нас сказать о любви к этому миру. Когда человек говорит о любви, он всегда что-то отдает и приобретает одновременно, это всегда двусторонняя связь. Так и этот спектакль для нас. Мы задались целью подарить этому миру чуточку любви так, как мы умеем и хотим это делать: через творчество, музыку, через то, что нам, действительно, нравится. Каждый человек в нашей команде нашел в этом проекте что-то свое, свой мотив стать частью большого благотворительного проекта. Отдавая себя, мы сами получаем возможность становиться лучше. Я считаю, что в этом настоящая искренность этого проекта. Это по любви.

Елизавета Шилкина, подопечная фонда «Берегиня», одна из участниц спектакля:

— К счастью, сама я не помню, как попала в онкоцентр, тогда мне было всего 4 года. Моя мама рассказывала, что я была напугана, растеряна и не понимала, где и зачем нахожусь. А вот мама понимала всё… Одиннадцать лет назад ее жизнь разделилась на «до» и «после». Именно тогда мне поставили острый лимфобластный лейкоз. Сил нам тогда придавала поддержка окружающих: врачей, пациентов, сотрудников и волонтеров «Берегини».

Сейчас я абсолютно здоровый человек, живущий полной жизнью. Моё участие в мюзикле «Музыка жизни» — это способ показать тем, кто сейчас борется с онкологическими заболеваниями, что всё не напрасно. Своим примером я хочу донести до каждого: нужно верить в выздоровление и принимать поддержку близких и других неравнодушных людей. Знайте: мы — чемпионы!