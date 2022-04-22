В Перми вновь прозвучит «Музыка жизни»

Благотворительный мюзикл «Музыка жизни 2: первый концерт» (6+), созданный на основе вечных хитов группы Queen, вновь представят пермякам. Обновленную версию уникального проекта зрители смогут увидеть 11 мая на сцене Пермского театра оперы и балета. Проект реализуется благотворительным фондом «Берегиня» и командой пермских профессиональных артистов и музыкантов. Часть средств, собранных в результате продажи билетов, будут направлены на помощь детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями, подопечным фонда «Берегиня».
Проект «Музыка жизни» – это пример экологичной благотворительности, когда удовлетворение получают все стороны: и команда проекта, и благополучатели, и благотворители. В этом году с продажи билетов планируется собрать около 800 тысяч рублей в пользу пациентов онкогематологического центра.
Вся творческая команда проекта, а это около 100 человек, работает абсолютно бесплатно. С ноября 2021 года актёры постоянно репетируют и готовятся представить зрителю яркий спектакль со смыслом. При помощи творчества актёры хотят достучаться до сердец собравшихся, поговорить со зрителем о проблемах, целях и мечтах детей, находящихся на лечении. В финале мюзикла «Музыка жизни 2: первый концерт» зрители увидят детей – подопечных фонда «Берегиня», которые успешно вылечились от онкологии и стали прототипами для главных героев постановки. По статистике, с онкологическими заболеваниями справляются 8 из 10 детей.
Главный герой спектакля «Музыка жизни 2: первый концерт» Гриша (его роль исполняет Евгений Старков) – обычный подросток, который учится в школе, проводит время с друзьями и мечтает когда-нибудь петь на большой сцене. Но в планы героя вмешивается тяжелое заболевание, и он попадает в детский онкоцентр, где меняется весь его мир. Сможет ли юный музыкант, несмотря ни на что, реализовать свои мечты и найти причину, чтобы жить?
Алёна Семерикова-Волкова, автор проекта и режиссер:
— Благотворительность – это возможность для каждого из нас сказать о любви к этому миру. Когда человек говорит о любви, он всегда что-то отдает и приобретает одновременно, это всегда двусторонняя связь. Так и этот спектакль для нас. Мы задались целью подарить этому миру чуточку любви так, как мы умеем и хотим это делать: через творчество, музыку, через то, что нам, действительно, нравится. Каждый человек в нашей команде нашел в этом проекте что-то свое, свой мотив стать частью большого благотворительного проекта. Отдавая себя, мы сами получаем возможность становиться лучше. Я считаю, что в этом настоящая искренность этого проекта. Это по любви.
Елизавета Шилкина, подопечная фонда «Берегиня», одна из участниц спектакля:
— К счастью, сама я не помню, как попала в онкоцентр, тогда мне было всего 4 года. Моя мама рассказывала, что я была напугана, растеряна и не понимала, где и зачем нахожусь. А вот мама понимала всё… Одиннадцать лет назад ее жизнь разделилась на «до» и «после». Именно тогда мне поставили острый лимфобластный лейкоз. Сил нам тогда придавала поддержка окружающих: врачей, пациентов, сотрудников и волонтеров «Берегини».
Сейчас я абсолютно здоровый человек, живущий полной жизнью. Моё участие в мюзикле «Музыка жизни» — это способ показать тем, кто сейчас борется с онкологическими заболеваниями, что всё не напрасно. Своим примером я хочу донести до каждого: нужно верить в выздоровление и принимать поддержку близких и других неравнодушных людей. Знайте: мы — чемпионы!
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