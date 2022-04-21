Пермский театр оперы и балета и Театр-Театр получили «Золотые Маски»

Вчера в онлайн-формате состоялась церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Театры Пермского края получили шесть наград.

За постановку «Антигона» в трех номинациях «Золотые маски» получил Пермский академический Театр-Театр. Были отмечены режиссер-постановщик Роман Феодори и композитор этой оперы для драматических артистов Ольга Шайдуллина. Кроме того, «Антигона» признана победителем в номинации «Лучший мюзикл/оперетта».

Постановки Пермского театра оперы и балета также получили три награды. Дирижер Филипп Чижевский получил «маску» за оперу «Кармен». Еще две «Золотые маски» Пермскому театру оперы и балета принесла опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Филиппа Григорьяна. Лауреатами премии стали художник по свету Сергей Васильев и художник по костюмам Влада Помиркованая.

В этом году у Пермского театра оперы и балета было 23 номинации за оперные и балетные постановки. Пермский академический Театр-Театр был отмечен в девяти номинациях за «Антигону». В конкурсе «Эксперимент» получила номинацию постановка «Пермское море».