Пермская опера и TheatreHD проведут прямую онлайн-трансляцию оперы «Дон Жуан»

Постановка моцартовского «Дон Жуана» в режиссуре Марата Гацалова и художницы Моники Пормале, впервые показанная Пермским театром оперы и балета в декабре 2020 года, была признана экспертами одним из центральных событий прошлого театрального сезон.

Новый пермский «Дон Жуан» был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска»–2022 в 8 номинациях — в том числе «лучший спектакль в опере», «лучшая работа режиссера» (Марат Гацалов), «лучшая работа художника» (Моника Пормале, Ася Мухина), «лучшая работа художника по свету» (Алексей Хорошев, Рудольфс Балтиньш), «лучшая женская роль» (Надежда Павлова).

20 марта под управлением дирижера Владимира Ткаченко в «Дон Жуане» выступят ведущие солисты Пермской оперы — Энхбат Тувшинжаргал (Дон Жуан), Гарри Агаджанян (Командор), Надежда Павлова (Донна Анна), Сергей Годин (Дон Оттавио), Наталья Кириллова (Донна Эльвира), Тимофей Павленко (Лепорелло), Дарья Пичугина (Церлина), а также Виктор Шаповалов (Мазетто).

Прямая онлайн трансляция спектакля будет показана в 17:00 по московскому времени (19:00 по Перми) на сайте TheatreHD.

12+