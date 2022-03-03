Пермская опера снизила цены на билеты в марте

Пермский театр оперы и балета присоединился к акции Театра-Театра: билеты на все мартовские спектакли в Пермской опере можно приобрести со скидкой 50%. Скидку можно получить применив промокод МАРТ. Об этом сообщает пресс-служба театра.

— Пермская опера всегда притягивала к себе самых разных людей, объединенных любовью к искусству и культуре. Сегодня, как и прежде, театр может стать для вас местом встречи с такими людьми. Встречи с поддержкой и теплом, — сообщает администрация театра.

Напомним, ранее Театр-Театр снизил цены на билеты на все спектакли марта до 300 рублей.