Театр-Театр снизил стоимость билетов на все спектакли в марте

Пермский академический Театр-Театр снизил цены на билеты на все спектакли, которые будут идти на сцене в марте. Теперь на них установлена единая цена — 300 руб.

— Как говорил Анатолий Эфрос, один из величайших режиссеров середины ХХ века, «театр – это всегда про любовь». Что действительно в силах Театра-Театра сегодня – продолжать творить, объединять, дарить любовь. А еще в наших силах – стать максимально открытыми для всех, кому сейчас необходима «театральная передышка», переключение, поддержка. — сообщает Театр-Театр.

Отмечается, что билеты, приобретенные за 300 рублей, обмену и возврату не подлежат. Также на такие билеты не действуют другие скидки.