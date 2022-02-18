Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет Мигран Агаджанян

Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян. Нового музыкального руководителя представил генеральный директор театра Довлет Анзароков.

Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения. В 2016 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования у Владимира Альтшулера и по классу фортепиано у Владимира Мищука.

В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым активно гастролирует по городам России и Европы. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года Мигран Агаджанян успешно дебютировал за пультом Пермской оперы в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.

Как певец Агаджанян прошел курс обучения в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, где обучался у Ренаты Скотто и Джузеппе Саббатини. С 2017 года является солистом Мариинского театра, в 2018-м стал лауреатом Международного оперного конкурса Operalia, в 2019-м — лауреатом Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Как певец выступал в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса и др.

Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года Мигран Агаджанян успешно дебютировал за пультом Пермской оперы в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.