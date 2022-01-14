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Константин Богомолов поставит спектакль в Театре-Театре в 2023 году

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Театральный режиссер и художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов может вернуться в Пермь с новой постановкой. Премьера состоится в 2023 году на сцене Театра-Театра. Как рассказали в пресс-службе театра, название спектакля сейчас обсуждается с режиссером.

Напомним, ранее Константин Богомолов уже ставил свои спектакли в Перми. Весной 2021 года театральный режиссер ставил свою версию известной оперы «Кармен» в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского.

Кроме постановки Богомолова, у в планах у Театра-Театра – премьера болгарского режиссера Дианы Добревой «Моби Дик» (16+), спектакль Елены Невежиной «Гостиница “Центральная”» (16+), приуроченный к 300-летию Перми, а также выпуск сценической версии романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+) в рамках финального этапа фестиваля «Лаборатория мюзикла».

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