Пермский театр «У Моста» может лишиться здания

Ранее СМИ писали о том, что учреждение культуры может получить одно из трех помещений: Завод Шпагина, здание бывшего клуба ВКИУ, а также клуб ГУВД имени Дзержинского. Однако, как отмечает издание Xronos Media со ссылкой на свои источники, все три варианта были отвергнуты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Отметим, что в 2019 году власти Пермского края приняли решение на территории бывшего завода Шпагина на площадке одного из цехов построить и оборудовать для Пермского театра «У Моста» новое здание. Был подготовлен эскиз первоначального проекта, в соответствии с которым в новом здании должны быть созданы три зала. В министерстве культуры Пермского края заявляли, что планируется построить новое здание к 2024 году. В настоящее время власти региона остановили реализацию данного проекта.

Художественный руководитель театра Сергей Федотов считает, что для спасения театра необходимо было бы получить здание бывшего клуба ВКИУ:

— Если бы нам передали здание ДК ВКИУ, то это позволило решить бы все наши проблемы. Считаю, что это было бы оптимальным решением. Если театр «У Моста» не получит новое здание, то город может просто лишиться этого учреждения культуры.