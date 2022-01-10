Пермский театр оперы и балета откроет «Золотую Маску»

В Москве 11 января стартует фестиваль «Золотая Маска»–2022. Конкурсную программу Российской Национальной театральной премии откроет Пермский театр оперы и балета — вечер одноактных балетов «Озорные песни»/«Когда падал снег»/«Концерт №5» будет показан на сцене театра «Новая Опера».
Фото: Антон Завьялов
«Озорные песни» выдвинуты на соискание «Золотой Маски» в трех номинациях — лучший спектакль в балете, лучшая работа балетмейстера/хореографа (Антон Пимонов) и лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Алексей Хорошев). Также в программе вечера на сцене «Новой Оперы» будет представлен еще один одноактный балет в хореографии Антона Пимонова — «Концерт №5» Сергея Прокофьева, вошедший в лонг-лист «Золотой Маски»-2022.
В нынешнем году спектакли Пермского театра оперы и балета удостоены 23 номинаций «Золотой Маски». Имена лауреатов «Золотой Маски»–2022 будут объявлены на церемонии вручения премии, которая состоится 20 апреля на сцене МАМТ.
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