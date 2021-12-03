Стала известная программа фестиваля «Дягилев +» в Перми

В этот же день, артисты театральной компании Peeping Tom, известные горожанам спектаклем «Пропавшая дверь. Потерянная комната», который они представили на Дягилевском фестивале прошлым летом, проведут мастер-класс для профессиональных танцовщиков.

На сцене Органного зала 24 декабря выступит хор Parma Voices с программой, включающей образцы музыки Возрождения и барокко: мотеты Томаса Луиса де Виктории, Джованни Пьерлуиджи Палестрины и Кристобаля де Моралеса, а также ораторию Марка-Антуана Шарпантье In Nativitatem Domini Canticum. Все сочинения объединены рождественской тематикой.

В Доме Дягилева состоится камерный концерт пианистки Юлианны Авдеевой, одной из самых востребованных солисток мира, очень редко выступающей в России. Она исполнит ряд фортепианных сочинений: полонез-фантазия Шопена, Восьмая соната Прокофьева, Четвертая соната Вайнберга и фортепианная сюита «Жизнь машин» Владислава Шпильмана — прототипа главного героя оскароносного фильма Романа Полански «Пианист».

Также в программе «Дягилев+» два мастер-класса. 24 декабря Теодор Курентзис проведет открытый мастер-класс по оперному дирижированию. Молодые дирижеры и вокалисты под его руководством будут работать над оперными ариями. В мастер-классе примет участие оркестр musicAeterna.

В последний день фестиваля, 25 декабря, на Заводе Шпагина состоится концерт-посвящение Шарлю Бодлеру — «проклятому поэту», декаденту, символисту, оказавшему огромное влияние на поэтический язык, музыку и в целом искусство XIX-XX веков. Весь концерт состоит из мировых премьер, созданных по заказу Теодора Курентзиса.

Наконец, завершит проект Diaghilev+ party с альтернативной музыкой российских и европейских групп.

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