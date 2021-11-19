В США бывшего солиста Пермского театра оперы и балета обвинили в изнасиловании

Экс-солиста Пермского театра оперы и балета, лауреата Дягилевской премии и номинанта на «Золотую маску» Ивана Порошина обвинили в изнасиловании в США, куда он переехал на постоянное место жительства. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В преступлении его обвинила 16-летняя ученица. По ее словам, Иван Порошин приставал к ней в отеле, принудил к сексу и угрожал убить. Американские СМИ утверждают, что россиянин сознался в насилии. Родственники Порошина, в свою очередь, все отрицают.
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