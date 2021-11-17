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Театр

В ботаническом саду ПГНИУ покажут оперу на коми-пермяцком языке

Пермская театральная компания «немхат» готовит премьеру — оперу «Улетают птицы» (16+) на коми-пермяцком языке. Спектакль покажут в Ботаническом саду пермского госуниверситета.

Для воплощения проекта в жизнь сотрудники театра совершили экспедицию в Коми-Пермяцкого округа, чтобы взять интервью у жителей деревни Пелым Кочевского района. Интервью стали текстом либретто, которое написала драматург Дарина Чиркова.

Как сообщает интернет-газета ТЕКСТ, два звуковых пространства спектакля создал композитор и художник Леон Целебровски. Внешнее будет звучать на территории сада, а внутреннее можно будет услышать в наушниках.

Премьера оперы «Улетают птицы» состоится 6, 7, 8 и 9 декабря.

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