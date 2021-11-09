Объявлены даты проведения специального проекта Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+»

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — в этом году пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Программа, составленная художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой. События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, подробная программа будет опубликована до конца месяца.