Объявлены даты проведения специального проекта Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+»

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — в этом году пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Программа, составленная художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой. События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, подробная программа будет опубликована до конца месяца.
Напомним, впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре прошлого года. Он задуман как некий спутник основного фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе. Сам фестиваль проходит летом.
Фото: Антон Завьялов
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