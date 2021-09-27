Руководители пермских театров поддержали введение QR-кодов

Как говорится в обращении, выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни один – сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Деятели культуры считают, что введение QR-кодов даст возможность вернуть стопроцентную загрузку залов и позволит театрам выйти из сложной экономической ситуации.

Свои подписи под письмом поставили руководители Театра-Театра, Театра оперы и балета, Пермского ТЮЗа, Театра кукол, Балета Евгения Панфилов, Театра «У Моста», Пермской филармонии, ПДНТ «Губерния», Академического хора «Млада», «Пермконцерта», ДК им. С.М. Кирова, ДК «Искра», ДК им. А.Г. Солдатова.