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В Пермском театре оперы и балета пройдет концерт в память о жертвах трагедии в Пермском университете

В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19:00 пройдет концерт «Свете тихий» в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете.

Со сцены прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева. На событие будут приглашены сотрудники Пермского университета, врачи и работники правоохранительных органов, которые спасали жизнь пострадавших во время трагедии.

Посетить концерт «Свете тихий» бесплатно смогут все желающие. Получить билет можно в кассе или на сайте театра. Концерт будет доступен в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале и официальной группе театра ВКонтакте.

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Фото: Андрей Чунтомов

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