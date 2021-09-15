Пермский театр оперы и балета рассказал о планах на 150-й сезон

В Пермском театре оперы и балета прошла презентация нового 150-го сезона. Театр продолжит сотрудничать с российскими режиссерами новой волны, представит ряд балетных премьер, возобновит несколько спектаклей и проведет конкурс артистов балета «Арабеск».

Пермская опера продолжит сотрудничество с ключевыми театральными режиссерами новой волны. После долгого перерыва на отечественную сцену возвращается Василий Бархатов, в декабре он представит новую трактовку «Фауста» Шарля Гуно.

В марте состоится премьера «Евгения Онегина» Петра Ильича Чайковского в версии Владиславса Наставшевса. Пермский «Евгений Онегин» станет первой работой Наставшевса на большой оперной сцене.

Еще один дебют состоится в июне — едва ли не лучший в России знаток итальянского искусства Аркадий Ипполитов станет куратором заключительной оперной премьеры сезона, «Нормы» Винченцо Беллини. Музыкальным руководителем постановки станет один из ведущих молодых российских дирижеров Мигран Агаджанян.

Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

— «Романтизм. Новое искусство» — такой подзаголовок мог бы носить грядущий сезон Пермской оперы. Эпоха романтизма определила принципиально новый этап в истории искусства вообще и музыкального театра в частности — многие исследователи определяют этот период как точку отсчета в формировании современного мировоззрения. Именно поэтому мы выстраиваем программу сезона 2021/2022 на стыке ключевых названий романтического репертуара и новой музыки.

В ноябре театр представит первый полноформатный спектакль руководителя балетной труппы Антона Пимонова — «Путеводитель по балету». Новая партитура петербургского композитора Настасьи Хрущёвой, написанная специально по заказу театра, встречается в этой премьере с третьим актом «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского, а современная хореография Антона Пимонова соседствует с классикой Мариуса Петипа.

Идею разных языков танца продолжит «Дягилев. Hommage». Проект народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева откроет Конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Хореографы-участники конкурса разных лет поставят миниатюры на музыку композиторов эпохи Сергея Дягилева. Вечер приурочен к 150-летию со дня рождения великого импресарио.

Еще одно важное для балетной труппы событие — возвращение в феврале в репертуар двух шедевров хореографии конца ХХ века — «Свадебки» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта.

В сезоне 2021/2022 впервые за последние годы репертуар театра пополнится постановкой, обращенной к новому поколению зрителей. В декабре состоится премьера симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Зрители увидят ее в режиссуре лидера российского театра для детей и юношества Александры Ловянниковой на сцене Частной филармонии «Триумф».

В сезоне будет продолжена традиция симфонических, камерных и хоровых концертов. Новые программы представят Камерный оркестр Пермской оперы под управлением маэстро Артема Абашева и хор Parma Voices под руководством Евгения Воробьева.

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