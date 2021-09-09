В частной филармонии «Триумф» покажут пластический спектакль «История Кармен»

В частной филармонии «Триумф» 30 сентября вновь покажут пластический спектакль «История Кармен», премьера которого состоялась этим летом. Знаменитая история любви воплотилась в танце и повествуется на языке пламенного фламенко и аргентинского танго. Синтез двух дополняющих друг друга музыкальных и танцевальных культур воплотили в жизнь хореограф Алена Трунова и преподаватели танцевальной школы Dance Life.

Алена Трунова, хореограф-постановщик спектакля:

— Идея проекта во мне живет с детства, лет с семи. Когда смотрела эту постановку в театре, влюбилась в этот образ и понимала, что когда-нибудь сделаю также. В процессе работы над спектаклем я поняла, что на первый взгляд простая история, которую знаю наизусть, раскрывается для меня с разных сторон. Теперь я увидела в каждом герое – удивительно тонко собранный образ на тему конкретного типа человека, доведенный до крайности (прямо как во Фламенко). А в самой Кармен – за всей ее развратностью, темпераментом, страстью – скрывается желание дышать полной грудью, вдыхать жизнь, проживая ее исключительно по своим правилам. Каждому чувству она отдается тотально. Каждый человек для нее – источник вдохновения. Кажется, что она использует их. А я думаю, что она «сгорает» в каждом, «сжигая» и самого человека.

Специально для спектакля записана музыка – танго, аргентинский фольклор, перкуссия фламенко и музыка Жоржа Бизе в редакции Родиона Щедрина. «Арагонская хота», тема Тореодора и Хабанера – те три композиции, которые вдохновили когда-то Алену. Классическую музыку записали в четырех инструментах – скрипка, аккордеон, гитара и перкуссия.

Билеты на спектакль можно приобрести в Зрелищных кассах города и в Школе танцев Dance Life по адресу ул. Ленина, 88 (5 этаж).

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