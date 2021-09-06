В Перми состоятся гастроли двух спектаклей Театра Наций

На Большой сцене Пермского академического Театра-Театра при поддержке СИБУРа — в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» 11 и 12 сентября состоятся гастроли двух спектаклей Театра Наций.

11 сентября пройдет спектакль по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма» (18+). В постановке примут участие заслуженные артисты РФ Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, а также Анна Зайцева и Максим Линников.

12 сентября на сцене театра покажут спектакль «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» (12+). Актеры исполнят хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады.