Названо имя нового директора Пермского академического Театра-Театра

Театр-Театр откроет новый 95-й сезон 18 августа с новым исполнительным директором. Им стал Егор Мухин, который сменил на посту заслуженного работника культуры РФ Анатолия Пичкалёва, завершившего карьеру руководителя ТТ в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Егор Мухин работает в Пермском академическом Театре-Театре с 2017 года. В должности начальника коммерческого отдела, а затем коммерческого директора он успешно реализовал ряд значимых для развития театра проектов, среди них масштабный перезапуск гастрольной деятельности театра и запуск серии образовательных проектов для детей и подростков на малой сцене ТТ.