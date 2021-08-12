Авторы спектакля-дрейфа Location запустили цифровую платформу Location Stories. Это документальный архив историй о городе, рассказанных его жителями и гостями. У проекта есть Telegram-бот, через который любой желающий может записать и добавить свой рассказ.

Сайт представляет собой интерактивную карту Перми, точки на ней — истории, связанные с разными местами в городе. Сейчас на нем 25 локаций — это записи, сделанные во время интервью для Location командой его создателей. За три сезона работы над проектом они собрали гораздо больше историй, чем может вместить в себя спектакль.

Чтобы добавить на карту свою историю, нужно воспользоваться Телеграм-ботом: выбрать общедоступное место в городе и записать аудиофайл с личной историей о нем. Авторы проекта проверят сообщение и разместят его на карте.

Пользоваться сайтом для изучения города просто: нужно выбрать на карте точку, для которой была записана история, прийти на это место и послушать историю, связанную с ней. Так можно совершить собственный дрейф по Перми. Ведущего и сценария, как в спектакле Location, у проекта нет. Можно свободно погулять и посетить любое количество локаций.

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