Пермский Тюз меняет схему управления

«Пермский театр юного зрителя» переходит на новую модель управления. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По новой модели главой театра станет директор, который будет заключать контракт с художественным руководителем. А для принятия на работу худрука, директор должен будет согласовать кандидатуру с учредителем — департаментом культуры и молодёжной политики Перми.

Ранее главой ТЮЗа был художественный руководитель — Михаил Скоморохов. Он занимал эту должность с 1982 года до весны 2021. В настоящее время директором театра является Артём Агеев.

Михаила Скоморохов не сохранил за собой никаких должностей, но по-прежнему планирует ставить в ТЮЗе спектакли и участвовать в жизни театра.