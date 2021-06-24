Заключительной премьерой сезона Пермской оперы станет «Иоланта» в версии Артема Абашева и Марата Гацалова

На этой неделе Пермская опера покажет последнюю премьеру сезона. Дирижер Артем Абашев и режиссер Марат Гацалов представят новую постановку оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Символистскую историю о слепой дочери короля Рене зрители увидят 25 и 26 июня.

Работая над спектаклем, постановщики стремились создать на сцене пространство, акустика которого позволила бы расслышать подлинное содержание музыки Чайковского. Этот шедевр позднего музыкального романтизма — прощание композитора с XIX веком, одновременно пропитанное тревожным предощущением нового времени.

Для музыкального руководителя постановки, главного дирижера Пермского театра оперы и балета Артема Абашева «Иоланта» — масштабное симфоническое полотно, в котором звучание оркестра обогащается голосами. Особый колорит этой музыке придают духовые инструменты, которым композитор отводит ведущую роль. В «Иоланте» они звучат подобно органу: возвышенно, объемно, создавая ощущение прикосновения к духовному, божественному миру.

Над спектаклем вместе с Артемом Абашевым и Маратом Гацаловым работают художники Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Илья Пашнин и видеосценограф Ася Мухина.

Оба дня перед спектаклем будет проходить музыкальный разбор «Иоланты», лекция Андрея Платонова о том, почему это произведение — вершина лирики Чайковского.