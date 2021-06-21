Видеоверсия спектакля режиссера Николая Гостюхина «Волнение» стала доступна в сети

Эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko появилась видеоверсия спектакля «Волнение», которую режиссер Николай Гостюхин и театральное бюро PROCESS представили в Перми в марте 2020 года.

Саундтрек к спектаклю написал композитор Алексей Кестнер (фильм «Я счастлив», сериал «Батя», мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника»). На премьере 16 марта он вместе с музыкантами оркестра Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского исполнял его во время спектакля вживую.

В центре сюжета «Волнения» – интервью известной американской писательницы Ульи Рихте. Она второй раз номинирована на Нобелевскую премию и в связи с этим у нее берет интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Но в какой-то момент интервью, согласованное с литературным агентом Ульи Стивом Ракуном и ее дочерью и юристом Натали Блуменштайн, имеющее огромное значение для всех персонажей, уходит совсем в другую сторону, чтобы дать героям возможность открыться и искренне поговорить о творчестве, невозможности быть собой в окружающем мире чужих предубеждений, ненависти к своему происхождению и природе человеческого существования.

Подписчикам платформы Okko видеоверсия «Волнения» будет доступна бесплатно, при наличии любой подписки на сервис.