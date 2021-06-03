В Пермском театре оперы и балета начались репетиции новой постановки оперы «Иоланта» Петра Ильича Чайковского. Премьера пройдет 25 и 26 июня.

На сцене Пермской оперы эту эстафету принимают главный дирижер Артем Абашев и главный режиссер Марат Гацалов. Вместе с ними над спектаклем работает тандем Ксении Перетрухиной и Леши Лобанова — заметных российских художников «новой театральной волны», лауреатов Национальной театральной премии «Золотая Маска» и сооснователей объединения «Театр взаимных действий».

В спектакле будут задействованы приглашенные артисты и солисты Пермской оперы. Партию Иоланты готовят Зарина Абаева и Элона Коржевич, короля Рене — Гарри Агаджанян и Владимир Тайсаев, Роберта — Константин Сучков и Василий Ладюк, Водемона — Борис Рудак и Сергей Кузьмин, Эбн-Хакиа — Энхбат Тувшинжаргал и Александр Погудин. Исполнителей других партий можно найти на сайте театра.

Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

— «Иолантой» Чайковский опередил свое время. Его последняя опера была смелой и новаторской, как с точки зрения музыкальных решений, среди которых — интродукция, написанная для одних только духовых, так и с точки зрения либретто. Этот сказочный сюжет, на первый взгляд простой и понятный, у Чайковского становится историей о взаимодействии человека с окружающим миром, о его чувственном познании. И я постараюсь раскрыть это в музыке. Я рад, что у меня будет возможность поработать над этим сочинением вместе с талантливой командой постановщиков и музыкантов.

Завершая насыщенный 149-й сезон, в ходе которого репертуар театра уже пополнился тремя оперными и четырьмя балетными премьерами, «Иоланта» перекидывает мост в будущее, открывая цикл постановок по сочинениям Петра Ильича Чайковского — весной 2022 года он будет продолжен премьерой новой версии оперы «Евгений Онегин» под управлением Артема Абашева в режиссуре Владислава Наставшева.