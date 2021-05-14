Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса откроется «Зимой священной»

Результат работы с одной из наиболее значимых партитур конца ХХ века – симфония «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова – представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Творчество Десятникова, отметившего в прошлом году свой 65-летний юбилей, будет представлено на фестивале и подборкой его камерных сочинений (17 июня). Его вокальная лирика, а также полная сложной и противоречивой образности кино- и театральная музыка прозвучат в исполнении пианиста Алексея Гориболя и солистов musicAeterna.

Дягилевский фестиваль представит несколько перформативных проектов. Одни из главных героев новой волны европейского театра, экспериментаторы и создатели авторского пластического языка — бельгийская театральная компания Peeping Tom с диптихом «Пропавшая дверь. Потерянная комната» (18 и 19 июня).

Еще один кроссдисциплинарный перформанс покажет хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг. Проект Double Helix (11, 12 и 13 июня) под остроактуальной экспериментальной формой содержит серьезную философскую программу. Реализованный в форме танца с элементами видео-арта, он изучает взаимосвязь живого и неживого и те границы, которые проходят между человеком и искусственным интеллектом.

Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические понятия, поведение человека и случайность синтезируются в аудиовизуальном перформансе superposition (16 и 17 июня) культовой команды медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые. Поиск нового музыкального языка и бесконечных возможностей человека продолжит команда композитора Николая Попова и куратора Максима Шостаковича в аудиовизуальном перформансе «НИКОЛАЙ ПОПОВ.//_DIFFUSIO.EXTENSIO» (19 июня).

Вновь на форуме выступят пианисты Антон Батагов с электроакустическим проектом «Оптический обман» (13 июня) и Вадим Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня). Впервые на фестиваль приедет один из ведущих исполнителей современной фортепианной музыки Йоонас Ахонен с изысканной программой из редко исполняемых сочинений от «Вариаций» Бетховена до воплощенных в музыке приключений человека-паука (11 июня). В один из вечеров все три пианиста встретятся на концерте-медитации в формате piano-gala (12 июня).

Программа концерта-мистерии (15 июня) составлена из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов: Бернарда Ланга, Андреаса Мустукиса, Генриха Бибера, Генри Пёрселла, Тору Такэмицу, Франческо Филидеи и Дэвида Лэнга. Необычный состав инструментов, от мандолины до пилы, неординарные приемы звукоизвлечения и техника исполнения отличают большинство произведений и делают их своего рода вызовом для исполнителей и слушателей.

На концерте, посвященном поэту-авангардисту Паулю Целану (13 июня), музыканты musicAeterna исполнят камерные сочинения современных композиторов, созданные на стихи поэта.

В исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка, неожиданно вписанная в индустриальное пространство Завода Шпагина (12 июня).

В день закрытия фестиваля (20 июня) оркестр musicAeterna исполнит «Масонскую траурную музыку» и две последние симфонии Моцарта, № 40 и № 41 («Юпитер»), с успехом прозвучавшие этой весной в России и Испании в рамках первого постпандемического тура. Следуя принципам исторически информированного исполнительства, musicAeterna сыграет их на жильных струнах и старинных духовых. Завершится фестиваль традиционной Diaghilev Festival Party.

В пятый раз в этом году состоится Образовательная программа Дягилевского фестиваля. Ее участниками станут студенты творческих вузов России. С 12 по 22 мая проходит прием заявок. Для начинающих пианистов, симфонических и хоровых дирижеров, хореографов, танцовщиков, музыковедов, продюсеров и композиторов будут организованы мастер-классы и лекции музыкантов и музыковедов Алексея Парина, Ирины Сусидко, Павла Луцкера, Антона Батагова, Теодора Курентзиса, Антониоса Кутруписа, Нанин Линнинг.

Основной площадкой Фестивального клуба, объединяющего гостей, участников фестиваля и жителей города, станет в этом году арт-пространство на территории Завода Шпагина. С 10 по 20 июня запланировано около 100 событий: трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи, ретроспективы и презентации книг. Будут организованы специальные события для детей и семей.

Полная программа будет опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля.