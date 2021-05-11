Камерный оркестр Пермской оперы под управлением Артема Абашева исполнит «33 вариации на 33 вариации» Ганса Цендера. Российская премьера состоится на сцене Органного зала Пермской филармонии 16 мая.

Сочинение Цендера должно было прозвучать еще в 2020-м, в год 250-летия со дня рождения Бетховена, но мировая пандемия внесла свои коррективы в эти планы.

«Тридцать три вариации на тридцать три вариации по Вариациям на вальс Диабелли Бетховена Ганса Цендера» — так целиком звучит название этого произведения.

«Сочиненная интерпретация» Цендера деконструирует и заново воссоздает произведения Бетховена и Диабелли. Композитор стирает исторические расстояния между ними и сегодняшним слушателем и дает современные ключи для восприятия музыки прошлого.

Артем Абашев, главный дирижер Пермского театра оперы и балета:

— Цендер разбирает произведение Бетховена на части и создает собственную конструкцию, новое пространство, новое произведение искусства. Можно сравнить это с тем, что скульптура мастера эпохи классицизма предстает теперь перед зрителем как современный урбанистический объект.

В этой партитуре заложены виртуозные партии. И я рад, что сейчас в театре есть такая команда музыкантов, которая обладает достаточным мастерством, чтобы сыграть это произведение на мировом уровне.

