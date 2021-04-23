Пермские театры не получили «Золотых масок»

В концертном зале «Зарядье» вчера, 22 апреля, состоялась церемония награждения Национальной театральной премией «Золотая маска». Пермские театры не получили ни одной премии. Последний раз такое происходило в 2012 году.

Из пермских театров на «Маску» претендовал Театр-Театр. Спектакль «Загадочное убийство собаки» был заявлен на победу в пяти номинациях, но ни одну из них не выиграл.

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