Театральная компания «немхат» проведет фестиваль «Р_езиденция» в Перми

Весенняя сессия будет посвящена театру, который возникает в неожиданных пространствах и создается молодыми жителями Перми. Организаторы взяли за основу идею о том, что театр — это пространство коммуникации. Участники и зрители смогут обмениваться опытом, обсуждать спектакли, слушать лекции петербургских, московских и тюменских экспертов о режиссуре, перформативных практиках, кураторстве и теории театра.

В рамках фестиваля покажут балет «Я танцую пока ты смотришь на меня», спектакль «Тридцать три сестры» и спектакль-дыхание «Пермское море».

Вся лекционная часть «Р_езиденции» пройдет в пространстве аэропорта «Большое Савино» и станет полностью перформативной. Спикерами выступят автор телеграм-канала «пиши перформенс» и подкаста «Против театра» Ваня Демидкин, театровед, автор телеграм-канала «Мама, какая драма», заместитель руководителя по творческой части центра «Космос» Александрина Шаклеева, куратор, автор проекта «МАЗЭРАША» и книги «Нас всех тошнит» Виктор Вилисов, режиссер Сергей Чехов и другие.

Куратор лаборатории «Театральный и фестивальный PR» Алиса Балабекян научит команду авторов и PR-менеджеров реализовать на практике свои идеи по продвижению и освещению культурных событий. Саша Шумилин на площадке лаборатории «Реж-пост группы» представит молодым постановщикам ресурс для создания театральных или концертных проектов в рамках летней сессии.

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