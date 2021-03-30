Пермский театр оперы и балета на этой неделе представит новую версию «Кармен». Над постановкой знаменитой оперы Жоржа Бизе работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина. Накануне премьеры раскрываем некоторые детали спектакля.

Существует две версии оперы «Кармен». В первой, премьера которой прошла в Париже в марте 1875 года, музыкальные сцены сопровождают прозаические диалоги. Для постановки на пермской сцене за основу взяли именно эту версию. Речитативы, заменившие диалоги, были написаны к опере Эрнестом Гиро позднее, уже после смерти Бизе — друг композитора готовил спектакль к премьере в Вене и внес собственные изменения. Версию Гиро постановщики используют гораздо чаще.

Для «Кармен» в Пермской опере были написаны диалоги на русском языке: Константин Богомолов создал их на основе французского либретто, сохранив сюжетную линию и дополнив текст новыми деталями. Драматическая линия спектакля возложена на актеров Пермского Театра-Театра: Вячеслава Чуистова, Ивана Тарасова, Александра Гончарука, Марка Букина, Екатерину Мудрую и Ксению Ёлохову.

Над постановкой работают несколько составов солистов. Партию Хозе готовят Борис Рудак и Арсений Яковлев-Рудовский, Эскамильо — Энхбат Тувшинжаргал и Павел Янковский, Микаэлы — Надежда Павлова и Анжелика Минасова. Заглавную партию исполнит солистка Пермской оперы Наталия Ляскова.

Театральный художник, сценограф и архитектор Лариса Ломакина много лет использует для создания картин и театральных декораций технику ржавления: с помощью перекиси водорода и соли листы черного металла начинают ржаветь буквально на глазах. В сценографии пермской постановки «Кармен» ржавое железо занимает одно из центральных мест.

В постановочной команде спектакля также: художник по свету Иван Виноградов, художник по видео Алан Мандельштам, хормейстер-постановщик Евгений Воробьев, хореограф Алексей Расторгуев, звукорежиссер Марат Бариев и ассистент режиссера-постановщика Сергей Морозов.

Премьера «Кармен» состоится в Пермской опере 3, 4, 6 и 7 апреля.

18+